Bari, annunciati due nuovi acquisti in attacco: presi Montalto e Citro

Doppio colpo in attacco per il Bari: poco prima della chiusura del mercato, il club biancorosso ha annunciato ufficialmente gli acquisti di Adriano Montalto (1988) e Nicola Citro (1989). Il primo arriva dalla Cremonese mentre il secondo proviene dal Frosinone. Entrambi i calciatori hanno siglato un accordo biennale con i galletti.

Classe 1988, Adriano Montalto vanta una grande esperienza tra Serie C e Serie B (a Terni, tra i cadetti, la sua migliore stagione con 20 gol nel 2017-2018). Scenderà per la prima volta in terza serie il 31enne Nicola Citro, che fece direttamente il salto dai dilettanti alla Serie B quando il Trapani lo comprò dal Marcianise. Proprio con i siciliani ha vissuto la sua miglior stagione nel 2015-2016 segnando 14 gol e trascinando la squadra fino alla finale playoff di B persa col Pescara.