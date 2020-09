Bari, è Andreoni il primo colpo in entrata: il laterale è già in ritiro

Prima operazione di mercato in entrata in casa Bari: il club biancorosso ha ufficializzato l'ingaggio del laterale destro Cristian Andreoni. Il classe 1992 arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Ascoli e ha firmato un contratto di tre anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Effettuati i test clinici e i tamponi, l'esterno lombardo si è subito messo a disposizione di mister Auteri, disputando la seconda seduta di allenamento di giornata. Presente a Cascia anche Alessandro Minelli, difensore di 21 anni arrivato dalla Juventus Under 23 per il quale si attende ancora l'ufficialità, in attesa del completamento della documentazione.