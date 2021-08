Bari, colpo argentino: definito l'ingaggio di Rubén Botta

Lentamente, in uno scenario complesso come ribadito dal ds Polito, il mercato del Bari continua ad evolversi. Dopo D'Errico, Belli e Mazzotta, la voce 'arrivi' è pronta ad arricchirsi di un altro nome: si tratta di Rubén Botta, trequartista argentino classe '90.

Chi ha buona memoria e segue il calcio si ricorderà di questo ragazzo argentino portato in Italia dall'Inter nel 2014. Con i nerazzurri - che lo parcheggiarono prima al Livorno e poi al Chievo - non ha avuto fortuna racimolando appena una decina di presenze. Non riuscendo ad affermarsi in Italia, Botta è poi tornato dall'altra parte dell'oceano vestendo le maglie di Pachuca, San Lorenzo e Defensa y Justicia. Nell'estate del 2020, chiamato da Paolo Montero e dal connazionale Pedro Pasculli, ha riprovato l'avventura italiana ripartendo dalla Serie C con la Sambenedettese.

Con la Samb l'impatto è stato più che buono: nella passata stagione con i marchigiani ha messo a referto 30 presenze condite da 8 reti e 7 assist. Un contributo importante che potrebbe far comodo al Bari, così come la sua capacità di occupare più ruoli offensivi, da quello naturale di trequartista, ma anche da ala o da seconda punta.

Botta si trova già a Bari in attesa di sbrigare le ultime formalità burocratiche e l'iter sanitario per potersi allenare con il resto del gruppo. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe firmare un accordo biennale fino al 2023.