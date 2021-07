Bari: tutto pronto per l'inizio del ritiro. Ufficiale Cheddira, fatta per lo scambio Berra-Belli

Alla vigilia dell'inizio della preparazione estiva in Trentino, il club biancorosso ufficializza l'ingaggio in prestito del giovane attaccante del Parma. Berra via a titolo definitivo nello scambio con il laterale dei nerazzurri Belli

Il Bari è partito alla volta di Lodrone di Storo, località del Trentino Alto-Adige dove domani avrà il via la preparazione estiva agli ordini di mister Michele Mignani e del suo staff.

Il club biancorosso, che ha già accolto l'ex Monza Andrea D'Errico, in serata ha annunciato un altro colpo in entrata ufficializzando l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Walid Cheddira dal Parma. L'attaccante italo-marocchino nato nel 1998 ha disputato l'ultima stagione in prestito al Mantova realizzando 9 reti nel Girone B di Serie C.

Manca ancora l'ufficialità ma è tutto fatto per lo scambio di laterali con il Pisa: si trasferisce in Toscana a titolo definitivo Filippo Berra, mentre fa il percorso opposto sulla base di un'intesa biennale Francesco Belli, 27enne fiorentino con grande esperienza tra i cadetti dove ha vestito le maglie di Virtus Entella e dei nerazzurri. Da domani mattina i galletti inizieranno gli allenamenti allo stadio Grilli dove rimarranno fino al 31 luglio, giocando tre partite amichevoli. Tanto da fare anche per il direttore sportivo Ciro Polito, che adesso dovrà dedicarsi soprattutto a trovare una sistemazione ai diversi calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Mignani.