Bari, attesi gli ultimi colpi prima della fine del mercato. Neglia in prestito alla Fermana

Dopo il pareggio in casa con il Teramo nella partita del secondo turno di Serie C, le attenzioni del Bari si concentrano sull'ultimo giorno di calciomercato.

Alla squadra di Auteri mancano ancora alcune pedine per dirsi al completo: entro le 20, orario fissato per la chiusura delle trattative, Romairone dovrà cercare di chiudere almeno tre acquisti. La ricerca del direttore sportivo biancorosso verterà su due profili offensivi, un centravanti e un esterno, e su un difensore mancino che possa agire da centrale e all'occorrenza da cursore di fascia. Se ci sarà l'opportunità, verrà tesserato anche un 2001 come 25° (dopo l'allargamento delle liste da 22 a 24, frutto dell'accordo AIC-Lega Pro).

I nomi più caldi per ora sono quelli di Nicola Citro (1989), attaccante del Frosinone, Adriano Montalto (1988) centravanti della Cremonese. Per la difesa si seguono due giocatori del Teramo, in campo ieri al San Nicola, Matteo Piacentini (1999) e il franco-maliano Salim Diakité (2000). Nel mirino anche il più esperto Marco Chiosa (1993) della Virtus Entella, già passato da Bari nella stagione 2013-2014.

In uscita c'è da registrare la cessione in prestito di Samuele Neglia, passato alla Fermana, squadra del Girone B in cui aveva già militato nella seconda parte dello scorso campionato. Resta ora da risolvere il nodo Hamlili: fuori dal progetto tecnico di Auteri, l'italo-marocchino era sembrato in un primo momento vicino all'Alessandria ma ora potrebbe finire in prestito al Perugia.