Il Bari batte il primo colpo in entrata: dal Monza arriva D'Errico

Primo rinforzo del mercato estivo per il Bari che ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Andrea D'Errico. Centrocampista poliedrico con spiccata vocazione offensiva, il classe '92 nato a Milano si è svincolato dopo sei stagioni trascorse da protagonista al Monza e ha siglato un biennale con i gallett. Previsto anche il rinnovo automatico per un'altra annata in caso di promozione.

Bandiera del club brianzolo di cui è stato capitano e che ha salutato dopo aver realizzato più di una quarantina di reti in oltre 200 presenze, D'Errico è il primo regalo del direttore sportivo Ciro Polito al tecnico Michele Mignani, che lo impiegherà presumibilmente da trequartista nel suo 4-3-1-2. Gli sforzi della dirigenza biancorossa, ad ogni modo, in questa prima fase di calciomercato dovrebbero essere concentrati in maggior misura sullo sfoltimento della rosa, sistemando calciatori fuori dai piani o di difficile collocazione nel nuovo modulo che adotterà il Bari.