Bari, firma Candellone: l'attaccante arriva in prestito biennale dal Napoli

Un altro rinforzo per il Bari di Gaetano Auteri: il club biancorosso ha comunicato la firma di Leonardo Candellone, attaccante classe 1997. Il centravanti arriva in Puglia con la regia del Napoli, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis, che lo ha prelevato dal Torino in uno scambio con Samuele Vianni, giovane della Primavera partenopea. Candellone nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Pordenone, in Serie C (dove è stato uno dei protagonisti della promozione tra i cadetti dei friulani) e in Serie B.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Candellone al Bari: il comunicato

"SSC Bari - si legge sul sito ufficiale dei galletti - comunica di aver acquisito dall'SSC Napoli i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Candellone (15 settembre 1997, Torino) con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Il 23enne attaccante piemontese ha vissuto le ultime due stagioni da protagonista con la maglia del Pordenone: con i nero-verdi ha vinto nella stagione 18/19 campionato di Serie C e Supercoppa di C (37 presenze, 14 reti e 3 assist); la scorsa stagione in Serie B ha giocato 31 partite, segnato 2 gol e fornito 2 assist, sfiorando la promozione in Serie A ai playoff. Candellone è cresciuto nelle giovanili del Torino (con cui cui ha conquistato un Campionato Primavera ed una Supercoppa Primavera) vestendo, prima di approdare in Friuli, le maglie di Gubbio e Sudtirol. Benvenuto Leonardo!".