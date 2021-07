Calciomercato Bari: ufficiale lo scambio Berra-Belli con il Pisa

Un'altra operazione di mercato completata (anche se annunciata ormai da giorni) per il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito. Il club biancorosso ha ufficializzato lo scambio con il Pisa tra Filippo Berra e Francesco Belli

L'esterno friulano dei galletti, nell'ultima stagione in prestito al Pordenone, si trasferisce in nerazzurro e giocherà ancora in Serie B. Fa il percorso inverso il laterale toscano, un anno più grande rispetto a Berra (è un classe 1994). Entrambi i calciatori si trasferiscono a titolo definitivo.

Bari, scambio Berra-Belli col Pisa: la nota del club

"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pisa Sporting Club 1909 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Belli (13.03.1994, Firenze); il difensore, che ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Lodrone di Storo mettendosi a disposizione di mister Mignani, ha firmato un contratto fino al giugno 2023. Nel contempo Filippo Berra è passato a titolo definitivo alla Società toscana.

Dopo aver dato i primi calci ad un pallone nelle fila del DLF Firenze Calcio, milita nel settore giovanile della Fiorentina prima di essere acquistato dalla Pistoiese nel ’12 (55 presenze e 3 gol), riuscendo a centrare, dopo due stagioni, la promozione in Lega Pro con i toscani. Nel ’13-’14 passa a Chiavari: l’esordio tra i professionisti con la Virtus Entella è il primo di 161 match giocati con i liguri (3 le reti messe a segno) in 5 stagioni, 4 in B e 1 in C; centra la promozione in cadetteria nella stagione '18-'19. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Pisa in B giocando 39 partite, segnando 2 gol.

Benvenuto Francesco!"