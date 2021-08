Bari, l'ultimo giorno di mercato: Sabbione al Pordenone, ecco Mallamo. Mercurio-Mane al Napoli

Arrivano le prime ufficialità biancorosse dell'ultima giornata del calciomercato estivo 2021 che si chiuderà ufficialmente alle 20:00 di questa sera. Il Bari ha ceduto Alessio Sabbione al Pordenone: il difensore, in campo ieri contro il Potenza, si trasferisce in Friuli a titolo definitivo.

In entrata, invece, c'è Alessandro Mallamo, poliedrico centrocampista classe 1999 che arriva con la formula del prestito secco dall'Atalanta e che in carriera ha vestito le maglie di Novara, Juve Stabia e Pordenone. Preso a titolo definitivo anche Giacomo Ricci, 24enne terzino sinistro del Parma cresciuto nel Livorno, che ha giocato anche con Pro Piacenza, Carrarese, Juve Stabia e Venezia.

Confermato il passaggio al Napoli di Giovanni Mercurio e Moussa Mane: il trequartista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, mentre il difensore va via in prestito secco. Entrambi verranno aggregati alla formazione Primavera dei partenopei.

In via di definizione, anche se non ancora ufficiale, lo scambio a titolo definitivo con il Padova che vedrà Giovanni Terrani trasferirsi in Veneto, e l'attaccante Daniele Paponi fare il percorso inverso verso la Puglia.