Bari: il portiere di riserva Marfella verso l'addio, già individuato il sostituto

Il secondo portiere dei galletti potrebbe lasciare dopo tre stagioni: al suo posto Emanuele Polverino, ex Juve Stabia e Sicula Leonzio. Bianco verso il rinnovo, Hamlili, Semenzato, Bolzoni, Mercurio e Mane in partenza

Dopo tre stagioni vissute con la maglia del Bari, di cui una da titolare e due da comprimario, Davide Marfella è pronto a lasciare il capoluogo pugliese. Il portiere classe 1999, che in più occasioni aveva manifestato la volontà di andare a giocare altrove, ha due possibilità: una è far ritorno al Napoli, club in cui è cresciuto, occupando il ruolo di terzo portiere, l'altra invece è accettare la corte della Fidelis Andria, prossima avversaria del Bari nel primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Al suo posto il Bari ha già individuato il sostituto: secondo quanto emerso finora si tratta di Emanuele Polverino, estremo difensore nato nel 1997 (dunque due anni più grande di Marfella) che vanta esperienze in Serie C con Juve Stabia e Sicula Leonzio e che nell'ultima stagione ha difeso i pali del Santa Maria Cilento, formazione del girone I di Serie D.

Mercurio e Mane in partenza

Oltre a Marfella dovrebbero lasciare Bari anche i due giovani della Berretti, Giovanni Mercurio e Balla Moussa Mane, entrambi classe 2003. Per il trequartista, chiuso da Marras e Botta, è ormai noto l'interesse della Fiorentina che lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto ad 800mila euro (sperando di ripercorrere l'esito dell'operazione Castrovilli), mentre per il poliedrico difensore dovrebbe profilarsi il prestito secco alla Primavera del Napoli.

Bianco verso il rinnovo

Sebbene in un primo momento non fosse certo della conferma, anche Raffaele Bianco dovrebbe rimanere in biancorosso. Per il centrocampista che tra qualche giorno compirà 34 anni sarebbe pronto il rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione con spalmatura dell'ingaggio, sulla scorta di quanto già avvenuto per altri veterani come Antenucci, Frattali e Scavone.

Gli altri possibili partenti

Altri giocatori che potrebbero lasciare Bari sono Zaccaria Hamlili e Daniel Semenzato. Il primo è ormai da tempo cercato del Monopoli (ma piace anche lui all'Andria), e anche il secondo sarebbe finito nel mirino del club biancoverde. Mentre per il centrocampista il discorso sarebbe in fase più avanzata, per la cessione dell'esterno ci sarebbe ancora da lavorare.

In odore di partenza anche Marco Perrotta, non impiegato nell'allenamento congiunto contro l'US Bisceglie, ma per il quale non sembrano esserci ancora offerte. Il centrocampista Francesco Bolzoni, invece, piace al Seregno nel Girone A di Serie C.