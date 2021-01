Bari, salutano in due: Simeri e D'Orazio all'Ascoli. Torna Bellomo?

La giornata di mercoledì è stata abbastanza movimentata per ciò che concerne le trattative di mercato del Bari. Il club biancorosso ha definito due importanti operazioni in uscita, cedendo in prestito all'Ascoli l'attaccante Simone Simeri e il laterale Tommaso D'Orazio.

Se per Simeri, beniamino dei tifosi che con i suoi gol ha accompagnato il Bari dai dilettanti alla finale playoff di Serie C, la cessione era uno scenario ormai scontato (in metà campionato Auteri lo ha utilizzato con il contagocce), stupisce l'uscita del laterale arrivato in estate a parametro zero dal Cosenza, che aveva iniziato bene per poi perdersi strada facendo. Dal club marchigiano dovrebbe arrivare almeno una contropartita tecnica, individuata in Daniele Sarzi Puttini, laterale sinistro e all'occorrenza difensore centrale classe 1996.

Martedì sera, intanto, è arrivato a Bari Gabriele Rolando, laterale 25enne che i biancorossi hanno prelevato dalla Reggina, ancora in attesa di essere annunciato dopo che le ultime formalità burocratiche saranno state sbrigate. E l'asse con Reggio Calabria potrebbe continuare: le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ritorno a Bari per Nicola Bellomo, fantasista barese in forza agli amaranto che avrebbero sondato la disponibilità dei Galletti per uno scambio con Montalto.