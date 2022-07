Bitonto, c'è la conferma per il portiere Antonio Figliola

Il legame tra il Bitonto e il portiere Antonio Figliola proseguirà almeno per un'altra stagione. Il club ha infatti annunciato, con un post sulla propria pagina Facebook, la conferma del portiere classe 1999 che vivrà così il suo quinto anno in neroverde. Figliola è approdato al Bitonto nell'estate 2018 dal Monopoli, dopo aver trascorso il campionato 2017/2018 in prestito alla Molfetta Sportiva, totalizzando 30 presenze; nello scorso anno l'estremo difensore è stato impiegato in 9 occasioni: 9 le reti subite, mentre sono state 3 le gare terminate con la porta inviolata.