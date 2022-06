Borgorosso Molfetta, confermato il portiere Donato De Santis

Il Borgorosso Molfetta ha iniziato a programmare la stagione 2022/2023. Dopo aver confermato l'allenatore Angelo Carlucci e lo staff tecnico, la dirigenza ora si sta concentrando sulla costruzione della rosa, a cominciare dalle conferme di alcuni calciatori già presenti in rosa: in tal senso a difendere la porta per il prossimo anno ci sarà ancora Donato De Santis. L'estremo difensore classe 2000, nel campionato da poco archiviato, ha totalizzato 23 presenze.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Borgorosso Molfetta tramite i propri canali ufficiali:

La prima conferma in casa Borgorosso Molfetta non poteva che essere quella di Donato De Santis, autore di una stagione 2021-22 eccezionale con i colori biancorossi e di conseguenza primo pilastro anche per il nostro prossimo campionato in Eccellenza