Borgorosso Molfetta, Landi Cubaj resta in biancorosso

Importante conferma in casa Borgorosso Molfetta. La società biancorossa ha annunciato che Landi Cubaj farà parte della rosa della prossima stagione: l'attaccante classe 1996, nella scorsa annata, ha segnato 6 gol in 22 presenze. Per lui continuerà dunque la lunga militanza con la maglia del Borgorosso Molfetta, indossata da quando la squadra militava in Prima Categoria: il suo score totale ammonta a 49 reti.

Rinnovo Landi Cubaj, il comunicato ufficiale del Borgorosso Molfetta

