Borgorosso Molfetta, nuovo arrivo per la difesa: ingaggiato Salvatore Cannito

Fisicità, esperienza e rapidità per l’ennesimo colpo di mercato in casa Borgorosso Molfetta. La società biancorossa comunica di aver trovato l’accordo con Salvatore Cannito: il difensore centrale classe 1990 vestirà la maglia del club molfettese nella prossima stagione. Il pacchetto difensivo prende forma e potrà contare sull’ennesimo innesto di qualità in vista del campionato di Eccellenza 2022-2023.

Cannito vanta un importante passato nel settore giovanile del Genoa, con la trafila partita dagli Allievi Nazionali e che si è conclusa con i tre anni con la formazione Primavera (dal 2007 al 2010), di cui era capitano e con cui ha vinto lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. La sua carriera calcistica poi è continuata sempre in Liguria, ma con la Virtus Entella in Serie C2 dal 2010 al 2012, per poi passare l’anno successivo al Derthona in Serie D. Nel 2014 il ritorno in Puglia, esattamente ad Altamura, formazione con cui è stato protagonista del ritorno in Serie D dei murgiani: dal 2014 al 2018 ha vestito la maglia altamurana, disputando tre campionati di Eccellenza Pugliese e uno di Serie D. Nella stagione 2018-2019 si è diviso tra Corato e Molfetta, prima di trasferirsi nel 2019-2020 alla United Sly con cui ha vinto il campionato di Promozione. Nella stagione 2020-2021 ha visto il ritorno in D nella Team Altamura e infine l’approdo nel Città di Mola.

Il nuovo acquisto ha subito mostrato la sua soddisfazione per questa nuova avventura: «Sono orgoglioso di vestire questi colori. Ho scelto questa società per l’entusiasmo e la serietà dimostratomi, componenti difficili da trovare al giorno d'oggi. Non vedo l’ora di cominciare».

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta