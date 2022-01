Bitonto, il riepilogo dei movimenti di mercato tra entrate ed uscite

Il Bitonto è stato uno dei club più attivi sul mercato negli ultimi giorni, tra nuovi arrivi e qualche partenza che hanno modificato la rosa a disposizione del tecnico Claudio De Luca.

Dopo l'ingaggio dell'esperto attaccante Pasquale Iadaresta avvenuto poco dopo la metà di dicembre, i neroverdi hanno tesserato il centrocampista Bright Christopher Addae, Il classe 1992 ha iniziato la stagione attualmente in corso al Lavello, collezionando 6 presenze totali. In passato ha vestito la maglia dell'Hermannstadt in Romania, della Juve Stabia e dell'Ascoli. Tramite i canali ufficiali del club, Addae ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Bitonto: "Dopo una lunga trattativa sono contento di arrivare a Bitonto. Porto qui la mia esperienza maturata in Serie C e in Serie B per provare a vincere il Campionato. Il Bitonto è un’ottima squadra e ha tutte le carte in regola per arrivare fino al traguardo".

Non solo, perché la formazione barese si è aggiudicata anche le prestazioni dell'esterno offensivo Pasquale Riccardi, reduce dall'esperienza con l'under 19 dell'Ascoli. Ecco quanto scritto dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali: L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica di essersi assicurata le prestazioni del giocatore Pasquale Riccardi. Classe 2003, Riccardi è un’ala sinistra, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruiolo di mediano di centrocampo. Cresciuto nelle giovanili di Bisceglie e Matera, arriva a Bitonto alla corte di mister De Luca dall’under 19 dell’Ascoli, compagine di Serie B.

Per quanto riguarda il mercato in uscita invece, sono da registrare gli addi dell'esterno di centrocampo Vittorio Triarico (andato al Brindisi), del difensore Moussa Kanoute al Team Altamura e dell'esterno offensivo Salvatore Rimoli alla Mariglianese.