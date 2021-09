Bitonto, il centrocampista Savio Piarulli continua la sua avventura in neroverde

Il classe 2001 è entrato a far parte della prima squadra nel corso della stagione 2018/2019. Ora sarà agli ordini di mister Claudio De Luca

Importante ritocco per la rosa del Bitonto: la società neroverde potrà ancora puntare sul centrocampista classe 2001 Savio Piarulli, entrato a far parte della prima squadra nel corso della stagione 2018/2019. Con la maglia del Bitonto Piarulli ha finora collezionato 58 presenze segnando 3 gol.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto sui propri canali ufficiali:

Savio Piarulli sarà ancora un giocatore del Bitonto.

Dopo una lunga estate di incertezza sul suo futuro, con tante sirene provenienti dalla Serie C, l’U.S. Bitonto Calcio è riuscita a confermare il giovane centrocampista classe 2001, che così vestirà la maglia neroverde per la quarta stagione consecutiva.

Lanciato in Prima Squadra da mister Pizzulli, nella seconda metà della stagione 2018/2019, con 6 presenze di cui 3 da titolare, Piarulli si è consacrato ed è esploso come grande protagonista nel campionato successivo 2019/2020 agli ordini di mister Taurino, collezionando 24 presenze (19 dal primo minuto e 5 da gara in corso) e due reti (contro Brindisi e Fidelis Andria). Nella scorsa stagione, costellata da qualche problema fisico di troppo, ha messo a referto 28 presenze (di cui 20 da titolare e 8 da subentrato) ed una sola rete (sempre col Brindisi).

Ora una nuova avventura in maglia neroverde alla corte di mister Claudio De Luca.