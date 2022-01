Bitritto Norba, dal Bari arriva Giacomo Lavopa

Il Bitritto Norba ha confezionato un nuovo acquisto con l'arrivo di Giacomo Lavopa. Il terzino classe 2003 è stato prelevato dal Bari e andrà a rafforzare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Michele Carella.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitritto Norba tramite la propria pagina Facebook, dove Lavopa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la nuova maglia.

La società, con tutti gli elementi coesi e in sinergia, sta lavorando sotto traccia per mettere a segno colpi importanti per rendere ancora più forte questa squadra.

Il primo colpo messo a segno è un giovane promettente esterno difensivo di ruolo classe 2003 proveniente dal Bari primavera Giacomo Lavopa, cresciuto nella Football Accademy vanta alcune presenze nella rappresentativa nazionale under 16, negli ultimi 2 anni ha militato nelle giovanili nella squadra Biancorossa.

Giacomo è già a disposizione del mister Carella, di seguito le sue prime parole:

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, mi è piaciuto subito il progetto ed ho trovato un gran gruppo di giocatori che non c’entrano nulla con questa categoria, la classifica dice altro ma sono sicuro che alla ripartenza saremo pronti per dare battaglia per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società".