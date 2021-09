Bitritto Norba, innesto per la difesa: tesserato Mattia Carella

Il Bitritto Norba rimpolpa il pacchetto difensivo con l'innesto di Mattia Carella, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Levante Azzurro e fino allo scorso anno in forza al Football Club Capurso (in cui militava dal 2018).

Di seguito il comunicato del Bitritto Norba pubblicato sulla propria pagina Facebook:

Rinforzo Under in difesa. Mattia Carella classe 2004, difensore centrale. Inizia nel settore giovanile della Levante Azzurro (dagli esordienti fino agli allievi regionali), come capitano, vincendo ogni anno i campionati e arrivando alle fasi eliminatorie regionali.

Ceduto nel 2018 al Football Club Capurso per la categoria juniores regionale u19, nonostante avesse 15 anni, sempre da capitano. Nel 2019 esordio in promozione a 16 anni con il Capurso collezionando 16 presenze. L’anno scorso nonostante la giovane età era il capitano in prima squadra del Football Capurso fino al blocco covid.