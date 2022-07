Borgorosso Molfetta, colpo per l'attacco: Davide Ventura ha firmato per i biancorossi

Il Borgorosso Molfetta si conferma tra le società più attive sul mercato nella categoria dell'Eccellenza pugliese. Dopo varie riconferme e l'arrivo del centrocampista Filippo Balzano, la società biancorossa ha messo a segno un colpo importante per quanto riguarda l'attacco: è ufficiale infatti l'ingaggio di Davide Ventura, che nella passata stagione ha militato nel Corato e nel Città di Mola, siglando in tutto 4 reti. In passato il classe 1991 ha militato nel Molfetta dal 2018 al 2020, e nell'Unione Calcio Bisceglie. Ha giocato inoltre per Locorotondo, Atletico Mola e Libertas Molfetta.

Calciomercato Borgorosso Molfetta, il comunicato ufficiale sull'ingaggio di Davide Ventura

Acquisto bomba del Borgorosso Molfetta che rinforza il reparto offensivo con l'arrivo di Davide Ventura, attaccante classe 1991 che è già ben noto dalle parti del "Paolo Poli" avendo giocato con la maglia della Molfetta Calcio tra il 2018 e il 2020, segnando complessivamente 30 reti con la casacca molfettese.

In precedenza ha militato nel Locorotondo (13 gol) e nell'Unione Calcio Bisceglie (25 gol in due stagioni). Dopo l'esperienza alla Molfetta Calcio che gli ha portato anche il titolo di campione d'Eccellenza nel 2019-20 e l'esperienza in Serie D nell'anno successivo, Ventura ha giocato una stagione a metà tra Corato e Città di Mola, segnando due reti proprio contro il Borgorosso nell'ultimo confronto.