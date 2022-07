Borgorosso Molfetta, arriva la conferma per il centrocampista Rino De Gennaro

Il Borgorosso Molfetta non si ferma e porta avanti i lavori di costruzione della rosa, concentrandosi sulle conferme ma anche sulle promozioni in prima squadra (con Samuele Cubaj e Mirko Modugno che saranno agli ordini di Angelo Carlucci nella prossima stagione). L'ultimo rinnovo finalizzato dalla società biancorossa è quello del centrocampista Rino De Gennaro, un elemento molto apprezzato per la sua duttilità visto che può essere impiegato eventualmente anche in difesa.

Borgorosso Molfetta, il comunicato sulla conferma di Rino De Gennaro

