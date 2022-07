Calciomercato Borgorosso Molfetta, arriva la conferma per Flaviano Caputi

Nuova conferma per il Borgorosso Molfetta, che nelle scorse ore ha finalizzato l'acquisto dell'attaccante Davide Ventura. La società biancorossa ha comunicato infatti la conferma di un elemento per il reparto offensivo, il giovane Flaviano Caputi che già si era messo in mostra nella scorsa stagione. "Altra conferma nel reparto offensivo molfettese: anche il giovanissimo Flaviano Caputi proseguirà la sua avventura con la maglia del Borgorosso -si legge in una nota ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook del club- dopo aver già messo da parte diverse presenze nella scorsa stagione".

Continua così a prendere forma la rosa del Borgorosso Molfetta: tra conferme, nuove arrivati (l'altro volto nuovo è il centrocampista Flippo Balzano) le operazioni in entrata hanno toccato quota dieci.