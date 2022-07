Calciomercato Borgorosso Molfetta, nuovo innesto per la mediana: ecco Filippo Balzano

Colpo per la mediana del Borgorosso Molfetta, che si è assicurato le prestazioni di Filippo Balzano. Il centrocampista classe 1993 è un profilo di grande esperienza avendo vestito in passato le maglie di diversi club pugliesi come Nardò, Ostuni, Bisceglie, Taranto, Gravina, Brindisi, Città di Mola e Massafra. "Il Borgorosso Molfetta piazza il primo colpo ufficiale per la prossima stagione: arriva la firma di Filippo Balzano, forte centrocampista classe 1993 che vanta già importanti esperienze in Puglia e non solo -si legge tra le righe di una nota rilasciata sulla pagina Facebook del club- La sua lunga carriera l'ha già portato a vestire le maglie di San Paolo, Bisceglie, Gravina, Taranto, Brindisi, Milano City, Ponsacco, Città di Mola, Vigor Trani, Massafra, Agnone, Vasto, Nardò e Francavilla a mare".

Filippo Balzano al Borgorosso Molfetta, le prime parole in biancorosso del centrocampista

Balzano si è detto subito felice per aver deciso di intraprendere questa nuova avventura, nella quale il Borgorosso Molfetta cercherà di essere ancora più competitivo. Queste le sue parole riportate nel comunicato della società: "Sono fiero e contento di ripartire dal Borgorosso perché a primo impatto ho avuto una bellissima impressione di gente seria perché quello che conta oggi è la gente seria poi il lato calcistico. Ho sposato questo progetto perché ci sono persone all’interno della società molto ambiziose, in particolare il mister Carlucci ed il direttore de Ceglia. Sono convinto che faremo bene e ci toglieremo tante soddisfazioni nell’arco della stagione. Grazie a tutti ed un grandissimo in bocca al lupo per l’inizio che ci attende".