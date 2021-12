Borgorosso Molfetta, firmato Pietro Zotti: "Arrivo con entusiasmo, posso dare ancora molto"

Innesto di esperienza per il Borgorosso Molfetta. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l'arrivo del jolly offensivo Pietro Zotti. Classe 1980, capace di destreggiarsi nei ruoli di esterno offensivo o di trequartista, Zotti può vantare un curriculum di tutto rispetto: ha militato in Lega Pro, nella vecchia Serie C2, vestendo le maglie di Noicattaro, Barletta e Potenza; non solo, sono ben 89 i gol segnati in Serie D e 117 in Eccellenza. Una carriera lunghissima la sua, trascorsa tra le altre, con Ostuni, Conversano, Brindisi, Paganese, Fidelis Andria, Bisceglie, Grosseto e Bitonto. Il Soccer Massafra ultimo club per cui ha giocato in Eccellenza. Ora a Zotti spetta il compito di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, attualmente il Borgorosso Molfetta è terzultimo a quota 8 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Borgorosso Molfetta tramite la propria pagina Facebook:

COLPO PER IL BORGOROSSO: FIRMA PIETRO ZOTTI

Il Borgorosso Molfetta si rinforza con un acquisto di assoluto prestigio: Pietro Zotti è un nuovo calciatore biancorosso. Il fantasista barese, classe 1980, porterà tutte le sue doti tecniche e caratteriali per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza in Eccellenza.

Giocatore dalle qualità indiscusse, vanta una lunghissima trafila in tutti i campionati dilettantistici e non solo: 18 reti in Lega Pro (ex Serie C2 con Potenza e Noicattaro), 89 reti in Serie D (con Grosseto, Bisceglie, Brindisi, Paganese, Noicattaro, Potenza e Rutigliano), 117 reti in Eccellenza (con Bitonto, Monopoli, Conversano e Ostuni).

Nelle ultime stagioni è stato il trascinatore della United Sly sia in Prima Categoria (30 reti nella stagione 2018-19) che in Promozione (22 reti nella stagione 2019-20) mentre la sua ultima esperienza è stata in Eccellenza con il Soccer Massafra.

Nonostante un curriculum interminabile, Pietro ha ancora tanto da dare al calcio dilettantistico e ha scelto il progetto Borgorosso per mostrare nuovamente il suo valore. BENVENUTO!!

Sempre tramite la pagina Facebook della società, Zotti ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la nuova maglia:

“Arrivo con entusiasmo perché penso di poter ancora dare molto e mi metterò al servizio della squadra sia dal punto di vista tecnico che caratteriale perché in un campionato come questo è importante la testa con cui si affrontano le partite, soprattutto quando si gioca per un obiettivo importante come la salvezza.Conosco da tanti anni mister Carlucci e sono felice di ritrovarlo qui, in un club sano fatto da persone che amano il calcio e che meriterebbero la permanenza in questa categoria. Faremo il massimo per raggiungere questo traguardo, lottando in ogni partita fin dalla prossima”.