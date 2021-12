Altro rinforzo per il Borgorosso Molfetta: firmato l'attaccante Leonardo Terrone

Altro rinforzo per l'attacco del Borgorosso Molfetta che, dopo l'ingaggio dell'esperto fantasista Pietro Zotti, ha aggiunto alla rosa l'attaccante Leonardo Terrone. Classe 1984, Terrone ha iniziato questa stagione con la maglia del Bitritto Norba, totalizzando 11 presenze e 8 gol nel girone A del campionato di Promozione. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di Manfredonia, Audace Barlett, Molfetta e soprattutto Bitonto, per cui ha giocato 6 stagioni condite da 79 gol.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Borgorosso Molfetta tramite la propria pagina Facebook:

ANCORA UN ARRIVO PER IL BORGOROSSO: FIRMA NANDO TERRONE

Non solo Pietro Zotti, il Borgorosso Molfetta aggiunge un altro importante tassello al proprio reparto offensivo: ha firmato Nando Terrone, attaccante esperto per la categoria con un lungo trascorso in particolare nelle fila del Bitonto, con cui ha messo a segno 79 gol in 6 stagioni dal 2012 al 2018.

Nelle scorse annate calcistiche ha militato anche con Vigor Trani, Corato, Audace Barletta, Manfredonia e Molfetta Calcio. Nelle ultime stagioni ha militato in Promozione con il Bitritto Norba, con già 8 reti all'attivo nel campionato in corso. Dunque ancora un colpo per la squadra molfettese che regala a mister Carlucci il secondo innesto della sessione invernale: da domenica sarà necessario ripartire nel cammino in Eccellenza per far punti in ottica salvezza.

L'attaccante tranese sarà a disposizione già per la partita interna in programma tra due giorni al "Paolo Poli" contro l'Unione Calcio Bisceglie. BENVENUTO BOMBER!

Terrone ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Borgorosso Molfetta, riportate sulla pagina Facebook del club:

"Ho accettato questa nuova avventura sposando il progetto Borgorosso per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza fissato dalla società e che penso sia alla nostra portata. Personalmente trovo molto stimolante questo nuovo inizio perché torno a giocare in Eccellenza dove ho già accumulato diverse esperienze negli anni scorsi. Sono pronto a dare il mio contributo in squadra e spero di aiutare i miei compagni in zona gol".