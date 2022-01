Il Città di Mola piazza due colpi: tornano Genchi e Fanelli

Il Città di Mola, attualmente terzo in classifica nel girone A del campionato di Eccellenza, ha accolto due volti nuovi per puntellare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Gli innesti riguardano il reparto avanzato e la mediana.

In attacco, dopo l'addio di Giuseppe Lopez, approdato al Brindisi, la società ha concretizzato il ritorno di una vecchia conoscenza: si tratta di Vito Genchi, punta classe 1984 proveniente dal Bitritto Norba, con cui ha siglato 6 reti in 10 presenze. Genchi ha vestito la maglia del Città di Mola già nella scorsa annata. Questa è la seconda firma a livello offensivo dopo quella della scorsa settimana di Davide Ventura, ex Corato.

A centrocampo invece è arrivato Simone Fanelli, classe 1997. Fanelli ha iniziato la stagione con l'Academy Plateaola, formazione del girone B dell'Eccellenza Veneta. Anche per lui è un ritorno visto che ha giocato a Mola nel 2020/2021: in passato ha militato, tra le altre squadre, nel Taranto, Gravina, Potenza e Bisceglie.

Di seguito i comunicati pubblicati dal Città di Mola tramite la propria pagina Facebook:

VITO GENCHI torna a Mola

Il bomber barese, trascinatore a suon di reti del Norba Bitritto nel campionato di Promozione, decide di vestire nuovamente la casacca biancoazzurra.

Si tratta di un ritorno importante, dopo l'esperienza della passata stagione dove nel solo girone di ritorno a suon di gol si è conquistato il titolo di capocannoniere della squadra molese.

Bentornato Vito!

SIMONE FANELLI firma per la Città di Mola!

Il forte centrocampista con trascorsi importanti in Lega Pro e Serie D, torna a Mola dopo la parentesi in Eccellenza Veneta, per completare lo scacchiere di centrocampo a disposizione di Mr Castelletti.

Bentornato Simone!