Calciomercato Corato, ecco il primo colpo: arriva il centrocampista Banda Mbaye

Primo rinforzo per il Corato targato Fabio Di Domenico. I neroverdi hanno infatti acquisito il centrocampista Banda Mbaye: il classe 2000, nella stagione 2021/2022, ha militato nel Di Benedetto Trinitapoli segnando 5 gol in 15 presenze. Mbaye, che può essere impiegato anche come esterno offensivo, nel corso della carriera ha vissuto due esperienze in Serie D, una nel girone I al Roccella (9 presenze, stagione 2018/2019) e l'altra in quello B, nel 2019/2020, quando è stato in forza al Milano City (14 presenze e un gol a referto).

Calciomercato Corato, ingaggiato Banda Mbaye: il comunicato dei neroverdi

È senegalese, 22 anni, nato il 18 maggio 2000, Banda Mbaye ricopre il ruolo di centrocampista ed esterno alto, sia a destra che sinistra.

Proviene dal Trinitapoli, dove ha disputato la sua ultima stagione, in Eccellenza pugliese, siglando anche 5 reti.

Le sue prime esperienze sono in Serie D nella stagione 2018/19, nel Roccella Jonica, in Calabria nel girone I, incontrando il Bari e salvandosi ai playoff.

La stagione successiva (2019/20), giocò al polo opposto dello stivale, nel Milano City, sempre in Serie D, siglando 1 rete.

Una prima freccia nell'arco di Mr. Di Domenico.