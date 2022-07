Corato, secondo rinforzo: arriva l'attaccante Morifere Koné

Altro innesto per il Corato, dopo quello del centrocampista Banda Mbaye. I neroverdi si sono infatti assicurati le prestazioni del jolly offensivo Morifere Koné, reduce dall'esperienza al Canosa con cui ha messo a segno 13 gol in 22 presenze. Il classe 1998, che può può ricopire i ruoli di attaccante centrale, seconda punta ed ala, nel corso della carriera ha vestito le maglie di Valgabbia Zanano prima di approdare in Germania e poi militare all'Atletico Vieste nell'annata 2020/2021, segnando 4 reti.

Calciomercato Corato, ecco Morifere Koné: il comunicato ufficiale dei neroverdi

Un altro giovane di valore e di prospettiva alla corte di Mr. Di Domenico.

Morifere, pur ancora 23enne, nato in Costa d'Avorio l'8 ottobre 1998, il suo valore l'ha già dimostrato, soprattutto lo scorso anno, nella difficile Eccellenza pugliese, siglando ben 13 reti con la maglia del Canosa.

È un calciatore molto duttile che può ricoprire più ruoli, dalla 2^ punta ad esterno di attacco a 3, sia a destra che sinistra, così da esterno, in un centrocampo a 4, sempre in ambedue i lati.

Ad inizio della scorsa stagione ha ricoperto anche il ruolo di 1^ punta.

Ha iniziato in Lombardia nel Valgabbia Zanano, provincia di Brescia, per poi trasferirsi in Sassonia per una stagione, in un campionato corrispondente alla nostra Eccellenza.

L'approdo a Vieste nella stagione 2020/21, dove ha siglato 4 reti in 11 gare.