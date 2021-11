Città di Mola, colpo per l'attacco: arriva Giuseppe Lopez

Colpo importante per l'attacco del Città di Mola, che si è assicurato le prestazioni dell'attaccante classe 1997 Giuseppe Lopez: il calciatore arriva dall'esperienza maturata all'Aurora Alto Casertano, formazione del girone F della Serie D, con cui ha totalizzato complessivamente 6 presenze e segnato un gol. In passato Lopez ha vestito tra le altre le maglie di Fasano (la scorsa stagione, 20 presenze e 5 gol) e Team Altamura.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Città di Mola sulla propria pagina Facebook circa l'acquisto di Lopez.

Eccolo qui il tanto atteso mister X.

PEPPE LOPEZ…. Non ha bisogno di presentazioni giocatore di grande prestigio …Acquistato dalla Santarcangelo Casertano in serie D, il giocatore è stato un regalo del nostro presidente Onorario Franchino!

La sua dichiarazione su Lopez: "Ho voluto fortemente questo attaccante per dare una scossa al mercato e per far capire che il Città di Mola non scherza e non molla nessuna competizione ! Andiamo avanti pwe la nostra strada e auguro a Peppe di fare tanti gol e grandi prestazioni con questa maglia che io tengo a cuore".