Calciomercato Gravina, rinforzo per la difesa: ingaggiato Angelo Rechichi

Colpo per la difesa del Gravina: la società gialloblù ha infatti annunciato l'arrivo del centrale Angelo Rechichi dalla Reggina. Rechichi ha iniziato la stagione attualmente in corso in forza al Lamezia Terme, nel girone I della Serie D, dove ha totalizzato una sola presenza.

Di seguito il comunicato del Gravina pubblicato tramite i propri canali ufficiali:

Il calciatore è a disposizione in vista della ripresa del campionato

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Angelo Rechichi. Nato a Gela, classe 2002, Rechichi è un difensore centrale. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, Rechichi ha fatto parte negli ultimi 3 anni del settore giovanile della Reggina dove è stato anche capitano della selezione Primavera. La trattativa fra il club gravinese e la squadra amaranto è stata favorita dagli ottimi rapporti tra il responsabile dell’area tecnica Pietro Chiaradia e Massimo Taibi, ds della Reggina, oltre a qulli commerciali presenti fra le due compagini. Il calciatore è già a disposizione dei tecnici Summa e Ragone in vista della prossima gara di domenica contro il Fasano.