Calciomercato Gravina, il riepilogo dei movimenti: tre gli acquisti, due le cessioni

In ottica mercato il Gravina è stato molto attivo finalizzando tre operazioni in entrata nelle ultime settimane, accompagnate inoltre da due cessioni.

L'ultima in ordine cronologico è stata quella che portato alla corte del duo Summa-Ragone il difensore classe 2004 Gabriele Lampo, proveniente dal Savio Asti (formazione dell'Eccellenza piemontese). Lampo è reduce dalle esperienze nei settori giovanili di Brescia e Reggiana. Ecco il comunicato pubblicato dal Gravina tramite i propri canali ufficiali: Classe 2004, si è messo in luce nella prima parte di stagione in Eccellenza Piemontese.Chiude il mercato con un acquisto di prospettiva la FBC. E’ ufficiale infatti l’acquisto delle prestazioni sportive del giovane calciatore Gabriele Lampo. Difensore centrale mancino classe 2004, Lampo arriva dal Savio Asti, Eccellenza Piemontese. Nato a Desenzano del Garda, Lampo è cresciuto nel settore giovanile del Brescia e della Reggiana. Dotato di una struttura fisica importante – è alto un metro e 92 centimetri – il giovane atleta è stato soffiato ad una folta concorrenza di squadre di Lega Pro grazie ad un blitz di mercato del responsabile area tecnica Chiaradia. Un acquisto importante che va a rinfoltire il pacchetto under a disposizione di Summa e Ragone.

In precedenza i gialloblù avevano tesserato il portiere classe 2002 Nicola Mascolo, arrivato dall'Acireale e già impiegato nei match contro San Giorgio e Nola e l'attaccante Mario Musa Leigh, proveniente dal Ginosa e sceso in campo col Gravina in due spezzoni di gara contro Molfetta e Nola.

Sono invece partiti l'attaccante Lautaro Fernandez, tesserato dal Lanusei, e il centrocampista Alessandro Iannone, approdato al Casalbordino (Eccellenza abruzzese).