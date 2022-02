Gravina, risoluzione consensuale del contratto per Pentimone e Nicolosi

Raffaele Pentimone e Pietro Nicolosi lasciano il Gravina. La società gialloblù ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 2000 e il terzino sinistro classe 2003. Pentimone aveva totalizzato 6 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D, mentre Nicolosi ha raccolto 3 gettoni in entrambe le competizioni.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Gravina tramite i propri canali ufficiali:

La FBC Gravina comunica la risoluzione consensuale con i calciatori Raffaele Pentimone e Pietro Nicolosi. Il club murgiano ringraziando gli atleti per il proficuo impegno dimostrato nei mesi in casa gialloblù, coglie l’occasione per augurare loro le migliori fortune professionali.