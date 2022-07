Calciomercato Molfetta, doppio colpo dei biancorossi: firmati Coratella e Longo

Il Molfetta ha messo a segno un doppio colpo di mercato per quel che riguarda il reparto offensivo. I biancorossi hanno infatti ingaggiato gli attaccanti Ciro Coratella e Lorenzo Longo. Il primo, classe 1999, è reduce da una stagione trascorsa prima in Serie C, al Picerno (11 presenze e una rete) e poi al Nola, con cui ha totalizzato 5 reti in 16 presenze. Nel corso della sua carriera ha vissuto due esperienze in Serie D, nel girone G, con Portici e Team Florida. Mi sono interfacciato con mister Bartoli e mi ha fatto un’ottima impressione -ha dichiarato Coratella tramite una nota ufficiale del club- Darò il 100% al Molfetta e ricambierò la fiducia che mi ha dato la società. Sono una prima punta, mi reputo un attaccante di peso, che sa dare una mano alla squadra nei momenti di difficoltà, ma che fa del gol il suo pane quotidiano”.

Calciomercato Molfetta, ecco il jolly offensivo Lorenzo Longo

Capace di essere impiegato come trequartista e attaccante, Longo, classe 1994, arriva dall'Audace Cerignola: nel campionato che ha portato gli ofantini alla promozione in Serie C ha raccolto 31 presenze, 5 gol e 4 assist. Il calciatore originario di Noci vanta esperienze con le maglie di Ischia, Matera, Paganese, Melfi, Akragas, Fidelis Andria, Lavello e Taranto. Un elemento di assoluta duttilità ed esperienza che potrà sicuramente far comodo al tecnico Renato Bartoli. Queste le parole rilasciate da Longo tramite un comunicato della società: “Appena mi hanno illustrato il Progetto Molfetta ho accettato subito, perché sono una persona ambiziosa . In campo mi reputo un giocatore di personalità e fantasia. Al Molfetta cercherò di dare il mio contributo e metterò a disposizione la mia esperienza".