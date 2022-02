Molfetta, annunciato l'ingaggio di Silvio Colella

Altro volto nuovo in casa Molfetta. La società biancorossa ha infatti annunciato l'ingaggio del terzino destro classe 2002 Silvio Colella. In grado di essere utilizzato anche come tornante destro, Collela è arrivato dal Bitonto con cui, durante la stagione in corso, ha totalizzato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D mettendo a segno un gol e 2 assist. In passato ha militato nelle giovanli di Bari e Lecce.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta tramite la propria pagina Facebook:

SILVIO COLELLA IN BIANCOROSSO!

