Calciomercato Monopoli, i biancoverdi cercano un attaccante: i nomi in lizza

Alla ricerca di un attaccante. Il Monopoli vuole mettere a disposizione del prossimo tecnico Giuseppe Laterza un attaccante di peso in grado di adattarsi al meglio al modulo 4-2-3-1. Diversi i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Alfio Pelliccioni che guarda dritto verso la sua ex squadra, il Catanzaro, per rafforzare il reparto offensivo biancoverde: due opzioni sono rappresentate infatti da Federico Vazquez e Pietro Cianci. Almeno uno dei due potrebbe partire visto il probabile ritorno in Calabria di Pietro Iemmello.

L'argentino classe 1993, ex Virtus Francavilla, è un giocatore versatile che può agire come centravanti e seconda punta. Nella passata stagione ha totalizzato 9 reti in 44 presenze tra campionato, Coppa Italia, Coppa Italia Serie C e playoff. Cianci, classe 1996 e originario di Bari, è una prima punta fisica abile anche sui calci piazzati; in terra calabrese, nella scorsa annata, non ha trovato sempre spazio a causa della folta concorrenza mettendo a referto 4 gol in 36 presenze totali. In Puglia potrebbe trovare lo spazio giusto per rilanciarsi.

Calciomercato Monopoli, Andrea De Paoli opzione per l'attacco?

Un altro nome in lizza sarebbeo quello di Andrea De Paoli dell'Ascoli. Per il classe 1999 sarebbe un ritorno, visto che ha già militato nel Monopoli durante la seconda parte della stagione 2020/2021, con 6 reti raccolte in 14 presenze; De Paoli ha preso parte, da subentrante, al primo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza del 21 agosto 2021, prima di prendere la via delle Marche. In Serie C ha giocato anche nella Sambenedettese, nel Rieti e nella Cavese. Su di lui ci sarebbero diverse squadre, tra cui il Foggia.