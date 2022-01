Monopoli, ceduto il difensore Riggio alla Fidelis Andria

Serie C Girone C

Cristian Riggio saluta il Monopoli. Il difensore centrale classe 1996 è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla Fidelis Andria: per lui, finora,7 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C; era approdato in biancoverde a gennaio 2021 dal Catanzaro, in prestito, per poi ritornare in Puglia la scorsa estate.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fidelis Andria per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Riggio.

Il difensore classe ’96 con la maglia biancoverde ha totalizzato 22 presenze tra Campionato e Coppa Italia Serie C.

La società ringrazia Riggio per la grande professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera.