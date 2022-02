Monopoli, tris di colpi nell'ultimo giorno del mercato invernale

Serie C Girone C

Monopoli scatenato nell'ultimo giorno di mercato. La dirigenza biancoverde ha infatti regalato al tecnico Alberto Colombo ben tre rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di questa stagione.

Per le corsie esterne è stato ingaggiato Antonio Natalucci, classe 2000 proveniente dalla Triestina. In grado di essere utilizzato sia a destra che a sinistra, finora ha totalizzato 11 presenze e un gol nel girone A della Serie C;si tratta di un ritorno in Puglia per lui visto che nella stagione 2019/2020 ha vestito la maglia del Nardò.

Alessandro Quaini andrà a rafforzare la mediana: giunto in prestito dal Pisa, il classe 1998 durante la stagione ha totalizzato una sola presenza, in Coppa Italia. Quaini, nel corso della sua carriera, ha giocato per diversi club di Serie C come Fondi, Piacenza, Renate ed Albinoleffe.

A dar manforte alla difesa ci penserà invece Francesco Pambianchi. Centrale classe 1989, ha iniziato la stagione nel girone H della Serie D con la maglia della Casertana (14 presenze e una rete); il calciatore ritrova il tecnico Colombo, che lo aveva allenato per alcuni mesi alla Virtus Francavilla nell'annata scorsa. Foggia, Taranto e Catanzaro sono alcune delle squadre in cui Pambianchi ha militato in passato.