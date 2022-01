Pink Bari, c'è il ritorno di Ilaria Capitanelli

Gradito ritorno in casa Pink Bari. La società biancorossa ha riaccolto Ilaria Capitanelli, difensore classe 2002 che ha iniziato la stagione attualmente in corso al Napoli Femminile, totalizzando 5 presenze: la calciatrice si era trasferta in Campania la scorsa estate. La Pink Bari si conferma molto attiva sul mercato, dopo aver tesserato le centrocampiste Paula Diaz Leblic e Dovil? Gailevi?i?t? e l'attaccante Sille Fuhlendorff.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Pink Bari tramite la propria pagina Facebook: