Bitritto Norba, innesto per la difesa: arriva il terzino Gabriele Ferro

Nuovo arrivo in casa Bitritto Norba. La società ha infatti annuciato l'innesto del terzino Gabriele Ferro, classe 1997, proveniente dalla Rinascita Rutiglianese dove ha militato fin dalla stagione 2015/2016 collezionando oltre 100 presenze. In passato ha militato anche nella formazione Juniores del Noicattaro Calcio. Il calciatore in questa stagione ha raccolto finora 8 presenze.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitritto Norba tramite la propria pagina Facebook, dove Ferro ha rilasciato le sue prime dichiazioni.

Il Norba Bitritto è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo sportivo con il difensore Gabriele («Gabry») Ferro, vanta 121 presenze nella Rutiglianese e una rete in granata) . Padronanza dei propri mezzi tecnici. Intelligenza tattica ed atletismo.

Gabry Ferro, prezioso tassello del Direttore Michele Lorusso ,per lo scacchiere di mister Carella e Putorti. Terzino di ruolo, eventualmente schierabile in posizione più avanzata, il classe 1997 è pronto e motivato. Gabry Ferro: «Sono contento di essere arrivato a Bitritto. Non vedo l’ora di cominciare: sarò a disposizione sin da subito. C’è tanta voglia, da parte mia, di lavorare con il nuovo mister e aiutare i miei compagni di squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Sarà un campionato certamente impegnativo ma sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni»