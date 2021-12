Rinascita Rutiglianese, c'è il ritorno dell'esterno offensivo Francesco Daddato

La Rinascita Rutiglianese arricchisce il proprio reparto offensivo con l'arrivo dell'esterno Francesco Daddato. Per il calciatore classe 1994, che ha iniziato la stagione attualmente in corso alla Virtus Locorotondo, formazione del girone B di Promozione, è un ritorno, dato che nella scorsa annata aveva già vestito la maglia del club barese. In passato Daddato ha militato, tra le altre squadre, nel Noci Azzurri 2006 e nell'Arboris Belli.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Rinascita Rutiglianese tramite la propria pagina Facebook:

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Rinascita Rutiglianese comunica di aver perfezionato l'arrivo dell'esterno offensivo, classe 1994, Francesco Daddato.

Per quest'ultimo si tratta di un lieto ritorno a Rutigliano, dopo la parentesi in granata dell'annata sportiva scorsa. Daddato proviene dalla Virtus Locorotondo, compagine militante nel girone B del campionato di Promozione.

In carriera, il 27enne - che fa, di estro e fantasia, le proprie doti principali - ha indossato anche le maglie di Liberty Monopoli, Castellana Calcio, Virtus Putignano, Trulli e Grotte, Norba Conversano e Noci Azzurri 2006. Esperienze proficue sia sul piano realizzativo che, in generale, nel percorso di crescita calcistico.

Daddato, nel pomeriggio odierno, si è unito al gruppo ed ha regolarmente preso parte alla seduta d'allenamento agli ordini di mister Battaglia.