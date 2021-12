Calciomercato Serie D: Bitonto, c'è il ritorno di Onofrio Turitto

Gradito ritorno in casa Bitonto: la società ha infatti annunciato l'ingaggio dell'esterno offensivo Onofrio Turitto, che ha vestito la maglia neroverde per quattro stagioni, inframezzate dall'esperienza all'Omnia Bitonto. Nel 2019/2020 totalizzò 25 presenze, 7 reti e 4 assist; Turitto, classe 1991, ha iniziato l'attuale stagione in forza al Molfetta, con cui ha collezionato 8 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie D.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali, dove Turitto ha rilasciato le sue dichiarazioni:

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Onofrio Turitto.

Esterno d’attacco classe 1991, per Onny Turitto si tratta di un ritorno a Bitonto: ha militato infatti nella città dell’olio per quattro stagioni, già a partire dal campionato 2016/2017, in Eccellenza, per poi sposare il progetto Omnia nella stagione successiva, sempre nella stessa categoria. Turitto è stato protagonista anche nelle prime due stagioni in D con la maglia neroverde, nei campionati 2018/2019 (34 gettoni e 9 gol) e 2019/2020 (26 presenze e 7 gol), e in quest’ultima è stato tra gli artefici principali della vittoria del campionato e della promozione in Serie C conquistata sul campo dai leoncelli neroverdi.

Turitto arriva dal Molfetta, squadra nella quale ha militato nella prima parte dell’attuale stagione. Ora il ritorno a Bitonto, tra tante motivazioni e l’obiettivo di tornare ad essere protagonista in maglia neroverde.

"Torno lì dove sono stato benissimo con un unico intento: riscattarmi e contribuire a realizzare il sogno della città e di tutto il mondo neroverde – ha commentato Turitto –. Il mio obiettivo, assieme a quello della società, è di riprenderci sul campo quanto ci è stato tolto ingiustamente. Torno a Bitonto con la voglia di dimostrare il mio legame con la città, e lo farò dimostrando ogni giorno impegno, serietà e professionalità. Lavorerò duramente ricordando sempre che Bitonto è casa mia e dando il massimo per onorare la maglia e riconquistarmi la fiducia di tutti".