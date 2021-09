Team Altamura, arriva un rinforzo per la difesa: preso Mattia Romano

Rinforzo under per la difesa del Team Altamura: è stato infatti ingaggiato il difensore centrale classe 2002 Mattia Romano, che nella passata stagione ha militato nel Gelbison, in Serie D (Girone I) totalizzando 24 presenze. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, ha indossato anche la maglia della Nocerina nella stagione 2019/2022 (5 presenze per lui).

Di seguito il comunicato diffuso dal Team Altamura sui propri canali ufficiali:

Mattia Romano, Difensore classe 2002, arriva da una stagione da protagonista con il Gelbison, ben 24 presenze lo scorso anno. Un difensore dalle importanti doti fisiche e dalla buona capacità di far ripartire il gioco. Cresce nello Spezia giovanile, poi una parentesi nella Nocerina, torna a la Spezia con l'Under 17 e infine il Gelbison.

Benvenuto Mattia!