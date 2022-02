Team Altamura, per l'attacco tesserato Gianni Lorusso

Volto nuovo per l'attacco del Team Altamura. La società biancorossa ha annunciato l'ingaggio del centravanti classe 1995 Gianni Lorusso, proveniente del Bisceglie. Lorusso, con la maglia dei neroazzurrostellati, ha finora giocato 21 partite tra campionato e Coppa Italia di Serie D mettendo a segno 3 gol; in passato, tra le altre squadre, ha militato nel Melfi e nel Brindisi. Domenica 13 febbraio la squadra barese sarà impegnata contro il Lavello allo stadio Pisicchio, nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D, girone H.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Team Altamura tramite i propri canali ufficiali:

Arriva in biancorosso Gianni Lorusso, un altamurano con la A maiuscola. Attaccante rapido che potrà dare una grossa mano al nostro reparto offensivo. Non vediamo l’ora di vederlo in campo. Diamo un grosso benvenuto a Gianni!