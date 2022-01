Team Altamura, il riepilogo dei movimenti di mercato: puntellata la difesa, per l'attacco preso Abreu

Molto attivo sul fronte entrate il Team Altamura, che in queste settimane ha aggiunto alla rosa diversi calciatori. Attualmente la squadra biancorossa si trova al tredicesimo posto in classifica del girone H della Serie D.

Ultimo ad arrivare in ordine cronologico è stato il difensore Moussa Kanoute, dal Bitonto. Il classe 2002, che quest'anno ha raccolto 5 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D, ha già giocato per il Team Altamura nella passata stagione, raccogliendo 27 gettoni. Allo stesso tempo è stato ingaggiato dal Giugliano (Serie D, girone G) l'attaccante classe 1998 Leonardo Jose Abreu Santos, che ha iniziato la stagione con 12 presenze e 2 reti all'attivo. Abreu in passato ha vestito le maglie di Matese, Cassino e Monterosi. Questo il comunicato pubblicato dal Team Altamura sui propri canali ufficiali: Leonardo Jose Abreu Santos, Portoghese, Prima Punta, cresce nelle giovanili del Porto poi passa al Madeira U19 per poi approdare al Bari nel 2017. Negli anni successivi si fa notare con Cassino, Monterosi e Giugliano. Un attaccante moderno, ha delle caratteristiche che gli consentono di eccellere nei fondamentali tipici di una prima punta, molto incisivo nel gioco aereo, dotato di opportunismo e rapidità d’esecuzione. Tecnicamente dotato come da ‘tradizione’ portoghese, ha capacità di possesso palla e tecnica individuale importanti che lo rendono completo nonostante la giovane età.

In precedenza il Team Altamura aveva messo sotto contratto il difensore classe 1994 Dembel Sall proveniente dal Gladiator e il terzino sinistro ex L'Aquila Calcio Simone Viorel Simoni (classe 2001).

Hanno invece salutato il centrocampista Gianmarco Monaco, passato al Molfetta e gli attaccanti Gabriele Zerbo (al Montegiorgio) e Vincenzo Pinto (al Gladiator).