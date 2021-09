La Virtus Mola allunga la rosa in vista del debutto in Eccellenza: tesserati quattro calciatori

La Virtus Mola dà una accelerata e allunga la propria rosa in vista del campionato di Eccellenza che prenderà il via domenica 12 settembre, col primo impegno allo stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Ugento Calcio. Dopo la spettacolare vittoria ottenuta contro l'Ostuni nell'andata del primo turno di Coppa Italia d'Eccellenza (4-3), la stagione prenderà ufficialmente il via: per questo motivo la società non ha lasciato nulla di intentato e ha consegnato a mister Lello Buccolieri nuove pedine utili per il suo 4-3-1-2. L'obiettivo è presentarsi al meglio e onorare il debutto nella quinta serie del panorama calcistico italiano, a seguito del ripescaggio dalla Promozione. É stato rimpolpato il reparto under, grazie agli innesti, tutti classe 2003, dei terzini sinistri Christian Laserra (in prestito dalla Berretti del Monopoli) e Massimo Tortora (arrivato dal Gravina), contando anche il centrocampista Antonio Antro proveniente dalla Berretti del Bari, sempre in prestito. Non solo, perchè la Virtus Mola si è assicurato le prestazioni del centrocampista dinamico Carlo Sisto, reduce dall'esperienza con la Vigor Trani nelle ultime due annate.

AMPLIATO IL PARCO UNDER DELLA VIRTUS

Arrivano a vestire la maglia biancoazzurra tre ragazzi di belle speranze:

- MASSIMO TORTORA: terzino sinistro, classe 2003, proveniente dal Gravina.

- ANTONIO ANTRO: centrocampista centrale, classe 2003, in prestito dalla Berretti del Bari.

- CHRISTIAN LASERRA: terzino sinistro, classe 2003, in prestito dalla Berretti del Monopoli.

La mediana biancoazzurra si arricchisce di un'altra fondamentale pedina per lo scacchiere di mister Lello Buccolieri

Arriva alla corte della Virtus, Carlo Sisto.

Ex Trani, la sua grinta ed i suoi polmoni saranno importantissimi per il centrocampo molese