Città di Mola, colpo per l'attacco: firmato Giuseppe Cianci

Innesto di spessore per l'attacco del Città di Mola, che si è assicurato le prestazioni della punta classe 2000 Giuseppe Cianci. Il nativo di Bari vanta una lunga esperienza in Serie D con le maglie di Audace Cerignola, Milano City, Casarano e Gravina, dove nella seconda parte della stagione 2020/2021 ha collezionato 16 presenze. Cianci ha iniziato l'annata in Eccellenza nell'Atletico Vieste, riuscendo a segnare 4 reti tra campionato e Coppa Italia.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Città di Mola tramite la propria pagina Facebook:

Il primo colpo della sessione invernale del Mola del Patron Liuzzi è Giuseppe Cianci, un acquisto da mille e una notte messo a segno dalla irrefrenabile professionalità del DS Dammacco, costantemente attento a limare nei minimi dettagli una squadra completa in tutti i reparti a disposizione di mister Castelletti. Punta centrale di massima esperienza, Cianci vanta numerose presenze in squadre di massimo prestigio come Casarano, Milano City, Cerignola, Gravina e Vieste. Massima la soddisfazione dei vertici societari biancoblù, su tutti lo stesso direttore sportivo che commenta così l’arrivo del classe ‘2000: “Porto sempre a termine gli obiettivi che prefisso per la squadra per cui lavoro, Giuseppe era un giocatore che già seguivamo con attenzione, siamo orgogliosi di averlo qui con noi e spero possa contribuire al meglio per la buona sorte del club nel prosieguo della stagione calcistica”.