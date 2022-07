Monopoli, il capitano Marco Piccinni rinnova fino al 2023

Serie C femminile Girone C

Il Monopoli e Marco Piccinni, avanti insieme. Il centrocampista proseguirà la sua avventura in biancoverde almeno fino al 2023, data in cui scade il rinnovo appena formalizzato tra le parti. Arrivato nel 2019 dopo l'esperienza col Potenza, il classe 1987 ha totalizzato 95 presenze, 6 reti e 2 assist con la maglia della formazione che milita nel girone C della Serie C. "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Marco Piccinni, fino al 30 giugno 2023 -si legge tra le righe del comunicato pubblicato dal club- Il centrocampista barese arrivato a Monopoli nel 2019, nelle tre stagioni disputate con la maglia biancoverde, ha collezionato 95 partite e 6 reti in tutte le competizioni. A Marco Piccinni, un rinnovato augurio di buon lavoro da tutta la Società biancoverde".