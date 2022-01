Pink Bari, nuovo arrivo per l'attacco: ecco SIlle Fuhlendorff

Rinforzo per l'attacco della Pink Bari, che ha annunciato l'acquisto della punta classe 2002 Sille Fuhlendorff. La giocatrice danese è reduce dall'avventura al KoldingQ, con cui ha totalizzato 13 presenze e3 gol in campionato. Si tratta del secondo rinforzo per la formazione guidata da Cristina Mitola, dopo l'ingaggio della centrocampista classe 1997 Paula Diaz Leblic.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Pink Bari tramite la propria pagina Facebook:

