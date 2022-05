Monopoli-Virtus Francavilla, Colombo: "L'aspetto psicologico è fondamentale, ogni dettaglio può far la differenza"

Serie C Girone C

Dopo aver pareggiato col PIcerno per 1-1, per il Monopoli l'avversario nel secondo turno dei playoff si chiama Virtus Francavilla: il derby pugliese andrà in scena mercoledì 4 maggio allo stadio Veneziani, alle ore 20:30. In virtù del miglior piazzamento in classifica, ai biancoverdi basterà anche pareggio per strappare il pass della prossima fase della postseason. Nei due scontri giocati in regular season, il Monopoli ha perso 3-1 alla Nuovarredo Arena e pareggiato 0-0 tra le mura amiche; a presentare la gara alla viglia è stato il tecnico, ex della gara, Alberto Colombo.

Sulla partita: "Al di là dell'avversario, che è di tutto rispetto e che stimo molto, le motivazioni possono far la differenza. Sarà una contesa particolare, ogni momento è da vivere perché i dettagli conteranno. Dobbiamo far tesoro della gara col Picerno per fare degli aggiustamenti, sarà una partita a scacchi dove l'aspetto psicologico avrà un peso particolare. Nei playoff nulla è scontato, le tensioni e lo stato di forma fisico possono cambiare un intero scenario. Vogliamo una prestazione diverso, l'approccio sarà determinante".

Sull'aspetto psicologico: "Testa, motivazioni e attenzione sono importanti in queste gare. Ogni azione può essere determinante, diventerà fondamentale in fase difensiva essere concentrati".

Sulle condizioni della squadra: "Credo che sia nella mia testa capire quali possano essere gli elementi bisognosi di riposo e chi possa sostituirli. Il rientro di Morrone è possibile, come quello di Fornasier. La condizione della squadra è un punto di domanda, le motivazioni però possono spingere agli elementi della rosa ad andare oltre al senso di fatica".