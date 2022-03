L'Atletico Acquaviva vince e convince: 2-0 al Don Uva Calcio

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Acquaviva

Riparte l'Atletico Acquaviva che, tra le mura amiche dello stadio Giammaria, riesce ad avere la meglio sul Don Uva col risultato di 2-0. Boccata d'ossigeno per la formazione rossoblù dunque, dopo la sconfitta in trasferta sul campo dell'Arboris Belli. Protagonisti di giornata Genchi, che al 28' sblocca il risultato con un diagonale, e Faliero, autore della rete del raddoppio al 52'; in mezzo alcune occasioni degli ospiti, con Uva e Preziosa. Nel finale i padroni di casa controllano la contesa e portano a casa una vittoria convincente: l'Atletico Acquaviva sale così a quota 35 punti agganciando il Lucera.